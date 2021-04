El Madrid no se esforzará en retener a Varane y el francés está más cerca de irse que se renovar

Varane ha rehuido el tema cuando le han preguntado en sala de prensa

El Real Madrid prefiere venderlo este verano antes de que se vaya gratis el próximo año

El defensa ha declarado "estar comprometido al 100% con el Real Madrid"

Por si el Real Madrid no tuviera suficiente con la renovación de Sergio Ramos, el conjunto blanco afronta también el difícil futuro de Varane. En el club sospechan que no quiere renovar y tampoco están dispuestos a tirar la casa por la ventana para conseguir que amplíe su contrato. La crisis del coronavirus ha dejado pérdidas millonarias en las arcas merengues y no se hará ninguna esfuerzo fuera de lo normal por retener al futbolista galo.

Según publican los compañeros del diario AS, la negociación para ampliar el contrato de Varane tiene el mismo modus operandi que la de Sergio Ramos. El Real Madrid quiere que el central francés siga, pero no puede satisfacer las altas pretensiones económicas del futbolista. Por lo tanto, si no quiere renovar a la baja, no le quedará más remedio que buscarle una salida.

Varane siente que su etapa en el Real Madrid ha llegado a su fin

Parte de la directiva merengue no ve con malos ojos la salida del francés, saben que Varane dejará una buena cantidad de dinero en las maltrechas arcas madridistas, puesto que es uno de los futbolista mejor valorados en el mercado internacional. Lo que tienen claro es que si no renueva ya, no esperán un año para darle salida. En el Real Madrid quieren sacar tajada por el futbolista y no están dispuestos a dejarlo marchar gratis en junio de 2022, cuando acaba su contrato.

El entorno del jugador ha filtrado en las últimas semanas que están negociando con varios clubes puesto que Varane siente que su etapa en el Real Madrid ha acabado y que es hora de buscar nuevos retos. El mejor colocado para ficharlo parece ser el Manchester United, quien apuntan desde Inglaterra que estaría dispuesto a pagar unos 85 millones de euros por su traspaso.

"Estoy concentrado en darlo todo en este final de temporada", ha sido la única respuesta de Varane en sala de prensa ante las tres preguntas que se le han hecho sobre su futuro. El francés ha dejado claro que ahora mismo solo le importa el aspecto deportivo, será a final de temporada cuando se preocupe por su futuro futbolístico.

Tenemos que encontrar la solución para hacer más goles

El defensa del Real Madrid Raphaël Varane ha asegurado que deben "encontrar la solución para hacer más goles" en este final de curso, empezando por el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones de este martes frente al Chelsea, ante el que deben "defender juntos y dejar pocos espacios", y ha afirmado que el mundo del fútbol debe estar "unido" y "hablar" para tratar de "solucionar" los problemas a los que se enfrenta.