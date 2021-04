El Real Madrid se niega a meter a Vinicius en el fichaje de Mbappé pero ofrece a Varane

El Madrid estudia todas las vías posibles para hacer fichajes y abaratar los costes este verano. Uno de los objetivos es Kylian Mbappé y Florentino se afana por crear un plan para hacer posible este sueño de los madridistas. Se habló hace unos días que Vinicius podría ser una buena opción para que la operación no llegara a precios desorbitados, pero los planes del Real Madrid no pasan por deshacer del brasileño.

En la cadera SER han conocido que desde el entorno del jugador hay absoluta tranquilidad y no temen porque Vinicius se vaya del conjunto blanco ya que no se les han hecho llegar esta información y confían en la confianza depositada de Florentino al joven jugador.

Sin embargo el que sí podría tomar parte en este plan sería Varane. Ya se ha hablado en otras ocasiones de su posible salida. Desde el club están un poco mosqueados con él y su falta de palabra a la hora de preguntarle por su futuro. La respuesta que tienen del central no es contundente y no dice con firmeza que quiera quedarse y esto no gusta nada en las oficinas del Bernabéu por lo que no descartan que sea una buena moneada de cambio para traer a su verdadero objetivo, Mbappé.