El Real Madrid está molesto con Sergio Ramos: las diferencias para renovar son casi insalvables

Sergio Ramos no va a tener un verano sencillo, primero fue la convocatoria de Luis Enrique en la que no estaba su nombre. Ahora parece que su renovación con el Real Madrid es casi imposible. En el club blanco están molestos con su capitán por la actitud mostrada y sus precedentes en pasadas negociaciones. No ha vuelto haber contacto entre las partes y el asunto está en punto muerto.