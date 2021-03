El Real Madrid, en la 'pole' para fichar a David Alaba: el Barcelona también está en negociaciones

Desde hace ya varios meses, no paran de surgir rumores sobre dónde acabará al futbolista austriaco la próxima temporada. Conscientes del interés que han mostrado los peces gordos del fútbol europeo, tanto el agente como el propio jugador se mueven aquí y allá para tratar de conseguir el contrato más jugoso en lo económico, algo que está empezando cansar a algunos equipos como el Real Madrid.

Como no hay nada seguro en el mercado de fichajes, y más aún tras las graves consecuencias económicas que ha traído consigo el coronavirus, el agente de Alaba tampoco descarta que su jugador acabe en otros equipos europeos que no sean el Real Madrid o el FC Barcelona: "David tiene que elegir quien gana la carrera. Pero todavía estamos hablando con otros clubes. No hay una fecha límite".