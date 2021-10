El Madrid de Ancelotti tiene un problema en defensa: 10 goles en ocho partidos de Liga

El Real Madrid falla en defensa . El equipo de Ancelotti es líder en Liga y en la Champions es segundo por detrás del Sheriff, la situación no es preocupante en ni nguna competición, pero los síntomas que ha dejado el conjunto blanco preocupan al técnico italiano. Tres partidos sin ganar , un empate y dos derrotas, que dejan al Madrid ‘tocado’ durante el parón de las selecciones.

Los 10 goles en ocho partidos de Liga evidencian que el Madrid no ha encajado las piezas en defensa. Carlo Ancelotti no ha podido contar con sus laterales titulares, Carvajal solo ha podido jugar en dos partidos, y Mendy y Marccelo ni siquiera han podido debutar esta temporada. Solo ante Betis y Villarreal, Courtois consiguió dejar la puerta a cero.

"Hemos jugado mal, estoy de acuerdo, no hay mucho qué decir. Hemos empezado el partido con una idea y esta idea después ha cambiado al encajar el primer gol. Y no fuimos capaces de mantener la calma, hemos tenido confusión, el equipo no estaba bien posicionado con balón y sin balón", analizó el italiano tras el encuentro.