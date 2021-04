La renovación de Sergio Ramos se enfría y el Real Madrid centra sus esfuerzos en fichar a David Alaba

Según publican los compañeros del diario AS, la renovación de Sergio Ramos con el Real Madrid ha pasado a una fase de enfriamiento , o al menos así lo siente el entorno del todavía capitán del conjunto blanco. En las dos entrevistas que Florentino Pérez ha concedido esta semana no ha dado por segura la aplicación de contrato del ex del Sevilla, contribuyendo a la incertidumbre sobre una posible marcha del club.

Florentino Pérez quiere que Sergio Ramos continúa... pero no a toda costa

"Le quiero como si fuera mi hijo, he hecho por él todo lo que he podido. Pero no me va a animar a que pague más a Sergio Ramos. La situación es la que es, él la sabe también. Deje que cerremos la temporada", dijo Florentino Pérez sobre el capitán del Real Madrid.