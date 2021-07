El Real Madrid da un paso al lado con Mbappé: dejan todo en manos del jugador y del jeque

En cuanto al jeque, la parte más enrocada de la operación, confían en que finalmente se dé cuenta de que es buena idea vender a Mbappé. Primero, porque el PSG necesita vender jugadores por un precio alrededor de los 150 millones de euros para cuadrar cuentas. Segundo, porque de no venderlo ahora, perderían a su máxima estrella el próximo verano a cambio de cero euros . Y tercero, porque va a ser difícil lidiar un año entero con un Mbappé enfadado por no haberle dejado marchar.

Con todo ello, desde el Real Madid siguen hipotecando su planificación deportiva a la hipotética llegada de Mbappé. Por ello, no se harán fichajes hasta tener claro si el francés llega, o no llega a la disciplina merengue. Incluso, se valora no fichar a ningún defensa para suplir la marcha de Varane y rellenar el puesto de cuarto central con un jugador de la cantera.