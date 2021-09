El Real Madrid sigue confiando en Hazard: "Va a producir un impacto. Ha vuelto a su nivel de 2019"

Tras no poder fichar a Mbappé este verano , el Real Madrid se encomienda a Eden Hazard para conseguir títulos esta temporada. Desde que llegó en verano de 2019, las lesiones no han permitido al belga brillar como lo hizo en el Chelsea. Sin embargo, este parón de selecciones podría marcar un antes y un después en la carrera del extremo en el conjunto blanco.

Era el propio Hazard el que hace solo unos días afirmaba que esta sería su mejor temporada en el Real Madrid: "Sé que esta temporada será buena para mi si no me lesiono. Desde el inicio de la temporada las cosas han ido mejorando. Todavía no estoy al 100 %, pero las cosas están mejorando".