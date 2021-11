Piqué no quiso responder a las preguntas relacionadas con la actualidad del Barça

El central no pudo contener la expresión cuando le mencionaron a Xavi Hernández

Aprovechó para alabar a la ciudad de Madrid

Toda la actualidad del Barça gira entorno a la posible futura llegada de Xavi Hernández al banquillo culé. Gerard Piqué, uno de los pesos pesados de club, presentaba la Copa Davis en Madrid y la mayoría de preguntas fueron dirigidas sobre el todavía entrenador del Al Sadd. Su reacción al ser preguntado lo dice todo.

"¿Entre los muchos que vendrán a la Davis estará Xavi Hernández?", le preguntó el periodista. El central culé no pudo contener la sonrisa. Pero no quiso responderla y agradeció todas las cuestiones que no fueran dirigidas hacia su club e incluso aprovechó para alabar a la ciudad de Madrid.

El piropo hacia Madrid

"Hay que alabar a Madrid. Siempre me he sentido como en casa aquí y no lo hago por dinero. Jamás me han dicho algo malo por la calle, pese al periodo malo con la selección", subrayó Piqué, que reconoció que los pitos recibidos en los partidos disputados en el Santiago Bernabéu son "normales".

"Con la rivalidad que hay, me encanta que te reciban hostilmente o con pitidos. Es parte de nuestro trabajo", puntualizó el futbolista del Barcelona, que no es reticente a poder organizar, en el futuro, algún evento en el estadio Santiago Bernabéu.

"En organizar la Copa Davis en el Bernabéu no tendría problema si tuviera sentido, pero es complicado. En un estadio ver la pelota es difícil. El Real Madrid es un equipo al que tengo una rivalidad extrema pero cuando no juega, si se puede utilizar en un evento, y más después de las obras que están haciendo, que lo dejarán espectacular, no habría problema", confesó.

Piqué no quiso desvelar los planes que tiene con la Copa Davis en cuanto a futuras sedes de celebración aunque sí admitió que la idea es que vaya cambiando de ciudades.

"El acuerdo con Madrid era para dos años y en 2020 no se pudo organizar por la pandemia. A nosotros nos gustaría quedarnos más años pero esto es el mundial del tenis y tiene que ir a otras ciudades y a otros países", confesó.