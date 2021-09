El gol fue un espectáculo por la forma y también la importancia ya que llegaba tras el empate del Granada tras ir ganando. El técnico del Betis acabó valorando positivamente la actuación del equipo que no bajó los brazos hasta el final.

"La verdad es que valoro mucho la actuación del equipo. Hicimos muy buen partido, muy completo. Creo que todo el primer tiempo y los primeros quince del segundo tiempo habremos creado seis o siete ocasiones de gol muy claras. No las convertimos y no aseguramos el partido, pero defensivamente no tuvimos problemas", dijo Pellegrino en rueda de prensa.