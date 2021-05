El Real Madrid descarta la opción de Raúl o Xabi Alonso como sustituto de Zidane

Zidane despedido con cariño por sus jugadores

"Gracias hermano por todo lo que me has dado tanto colectiva como personalmente... Estoy orgulloso y honrado de haber podido avanzar y crecer contigo. Nos vemos", escribió Benzema en su cuenta de Instagram al conocer la noticia. De la misma manera, su otro compatriota, Raphael Varane, también expresó su adiós al técnico.

"Desde que llegué a Madrid hace 10 años has sido más que un entrenador, un maestro. Me ayudaste a crecer como jugador y como persona. Has sabido llevar con clase a esta generación dorada hacia la cumbre (¡y varias veces!). Nunca podría agradecerte lo suficiente todos los consejos que me has dado, ya sea en el campo o fuera de él. ¡Gracias de nuevo, jefe! Buena suerte y espero que nos vemos pronto", indicó.