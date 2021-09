Los radicales de Vallecas hacen llorar a la niña de Falcao tras sabotear su presentación con el Rayo

Caminando por un túnel de vestuarios iluminado de rojo, el 'tigre' Falcao salió al césped entre los aplausos de su nueva afición, que lo esperaba con júbilo. "Quiero agradecer la confianza que me ha dado el Rayo. Desde que Mario Suárez me transmitió el sentimiento de este club me decidí a venir", confesó el colombiano, que lucirá el número 3 en la espalda.