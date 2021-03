Koeman no acaba de estar convencido con el VAR

En sala de prensa también habló de lo ocurrido y no termina de gustarle la herramienta del videoarbitraje. "La decisión duró cuatro o cinco minutos y eso quiere decir que el VAR ha entrado, y si entra es que no es penalti, todo el mundo ha visto que Marc no ha tocado al delantero del Huesca. No entiendo como se puede pitar y complicarse tanto".