¿Es posible la remontada ante el PSG?

Eso sí, pese al ánimo que dio al grupo remontar al Sevilla en la Copa del Rey, cree que no es comparable una gesta con la otra. "No se puede comparar el remontar un 2-0 en casa que un 1-4 fuera de casa. Y el PSG aspira a lo máximo en esta 'Champions' ", recordó.

"Para tener una mínima oportunidad de remontar, hay que hacer un partido redondo y tener mucha efectividad. Vamos a intentarlo, jugamos para ganar. De inicio no me conformo con nada. Hay que salir fuertes, crear ocasiones, jugar a nuestro juego. Pero que no nos podamos decir tras el partido que no hemos dado el máximo, eso sería lo peor", se sinceró.