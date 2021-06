El PSG se harta de las tentativas del Madrid por Mbappé y manda un aviso: "Nunca vamos a venderle y nunca saldrá libre"

Mbappé será uno de los nombres propio del verano, no solo por su participación en la Eurocopa, sino por su futuro. El Madrid le quiere y él también quiere cambiar de aires, pero en medio de todo esto está el PSG que por mediación Al Khelaïfi ya ha dejado clara cuál es su postura con el francés y le manda un claro aviso al conjunto blanco.

Mbappé pide un proyecto ganador

Con respecto a esto también habló el presidente y le dejó claro que él no iba a tener ningún peso a la hora de tomar decisiones sobre futuros fichajes. "Si Kylian quiere decidir a quién fichamos o no, eso no es posible", aseguró en sus palabras a L'Equipe.