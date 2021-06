El técnico quiere poner lo antes posible a dirigir al equipo y ver sobre el terreno los jugadores que tiene a su disposición y cuál podría servirle para su proyecto que tiene en mente. En este regreso se encontrará con jugadores con los que coincidió en su primera etapa a los que le dedicó algunas palabras, pero la situación de estos en la actualidad no es la misma que cuando él estaba por lo que tendrá que tomar la decisión de intentar recuperarlos o ponerlos en la rampa de salida. Es el caso de Marcelo o Isco, ambos fueron muy importantes cuando él estuvo, pero con el paso del tiempo han caído en el ostracismo.

De momento los ha avisado y ha dicho que "tendrán que demostrar su hambre para jugar en cada entrenamiento". En principio el italiano no va a hacer una ristra de fichajes va a haber dónde están las carencias ya que considera que la plantilla actual tampoco está tan mal. "Sin Bale, Odegaard y Ceballos, que han estado cedidos, el Madrid ha llegado a semifinales de Champions y ha luchado por la liga. Entonces, podemos competir por todo. Seguro que sí", pero esto no quiere decir que no haya pedido nada, de momento ha pedido dos cosas.