Preocupación en el Barça ante el cambio de Ansu Fati: se fue 'tocado' de la rodilla no operada

Ansu Fati ha hecho saltar las alarmas en los servicios médicos del Barça. El delantero se retiró en el minuto 73 con evidentes síntomas de estar tocado en el partido ante el Real Madrid. El canterano sintió molestias en la rodilla derecha, la no operada.

Courtois, por su parte, sufrió un fuerte dolor la realizar un despeje en largo en la pierna de apoyo, la derecha, y tuvo que ser atendido en el partido. Lo pudo acabar pero reconoció al final que con molestias. "Me duele al golpear, sentí un dolor y he podido seguir. Espero que no sea nada grave".