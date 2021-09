La predicción de Riquelme sobre el futuro de Messi: "Ganará la Champions en el PSG, y se retirará en el Barcelona"

"Creo que Messi ganará la Champions con PSG y se retirará en Barcelona ", afirma el vicepresidente de Boca Juniors en una entrevista para ESPN. Además, el ex del Villarreal se atreve a hacer otra apuesta: o el PSG gana la Champions esta temporada, o no la vuelve a ganar nunca mas.

"Ojalá que Messi en París siga disfrutando. No sé si es raro, pero todos estamos ilusionados verlo disfrutar con Mbappé y Neymar. Si no ganan la Champions ahora, no la ganan más", apuesta Juan Román Riquelme. Y es que tras la continuidad de Mbappé en el equipo, el conjunto francés es el claro favorito para levantar la 'orejona' esta temporada.