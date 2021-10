Pogba encaja en las cuentas del Madrid y su fichaje ayudaría a la llegada de Mbappé

El Real Madrid ha vuelto a mostrar su interés en el fichaje de Paul Pogba . El centrocampista siempre ha gustado en las oficinas del Bernabéu, Zidane insistió mucho en su llegada, y tras su actuación en la UEFA Nations League, su nombre ha vuelto a aparecer en la agenda blanca. El fichaje de Pogba ayudaría a que Mbappé no tuviera ninguna duda de cambiar París por Madrid .

El francés no ha renovado con el Manchester United y acaba contrato en junio de 2022. El club inglés quiere renovar al medio, pero Pogba tiene la última palabra para decidir en qué equipo juega la próxima temporada. La ficha de 15 millones encaja en las cuentas del Real Madrid aunque Florentino Pérez, como apunta el diario AS, no entrará en ninguna puja con otros conjuntos.