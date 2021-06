El plan de Florentino para fichar a Mbappé: no hacer fichajes, sin pasos en falso y esperar al mes de agosto

No habrá fichajes, de momento, pero si ventas

Florentino Pérez ya empezó con su plan para fichar a Mbappé el verano pasado , cuando no se acometió ningún fichaje pensando en una política de ahorro . Este verano se seguirá la misma política de fichajes. No habrá llegadas hasta tener claro si se fichará o no a Mbappé.

Recuperación de cedidos y apuesta por la cantera

Sin pasos en falso que puedan dinamitar la operación

Tal y como detallan los compañeros de Marca, el Real Madrid no quiere dar pasos en falso que dinamiten la operación. Por ello, dejarán que sea Mbappé el que lleve la voz cantante. Además, no se harán ofertas al jugador a espaldas del jeque para no estropear la buena relación que tienen con la dirección del PSG. Saben que hasta que el delantero no diga lo contrario en público, Mbappé es un jugador del París.