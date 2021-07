El plan 'anti kilos' del Real Madrid con Hazard: Pintus lo vigila con una pauta personalizada

El estado de forma de Eden Hazard cada vez que regresa de unas vacaciones es siempre tema de debate . El futbolista belga ha sido varias veces criticado en el pasado por volver a los entrenamientos pasado de peso . Este verano, no ocurrirá así y es que el Real Madrid ha ideado un plan individualizado para evitarlo.

Con Eden Hazard , los cuidados son máximos . El ex del Chelsea es muy propenso a coger kilos cuando deja la rutina de entrenamientos y el cuerpo técnico del Real Madrid lo quiere fino, fino para empezar la temporada. Por ello, Pintus le hizo llegar un plan físico para las vacaciones que el extremo belga debe cumplir todos y cada uno de los días que esté sin pisar las instalaciones del Real Madrid.

El objetivo no es otro que evitar que Hazard necesite más semanas de las necesarias para recuperar la forma, así como prevenir lesiones musculares y no sobrecargar su maltrecho tobillo. En el Real Madrid hay esperanzas con que el belga brille este temporada. Florentino Pérez dio la orden de no incluirlo en ninguna operación este verano y espera que el futbolista le devuelva esa confianza con buenas actuaciones esta próxima temporada.