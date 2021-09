Piqué tomó las riendas desde la banda y no paró de dar indicaciones a sus compañeros. Colocaba a Dest, quejándose sobre la pérdida de tiempo del Granada, pero cuando estalló fue cuando vio el tiempo añadido del primer tiempo que fueron 4 minutos y no se pudo contener. "Es una vergüenza", decía el central.

Aquí no terminaron sus quejas, cuando se pitó el final fue a por el árbitro para acompañarle al túnel de vestuario y seguir dialogando con el colegiado. En el segundo tiempo, Koeman lo mandó a calentar, pero estuvo más pendiente de lo que pasaba en el campo que de calentar bien y no paró de quejarse al linier de la pérdida de tiempo. "Ya está bien, hombre".

Koeman decidió que Gerard Piqué sería más útil desde el campo y saltó a escena en el minuto 75, pero no como defensa, directamente como delantero centro para rematar los balones colgados. Entró en el césped dando indicaciones y no paró de hacerlo hasta el pitido final.

Se peleó con toda la defensa para intentar rematar a la desesperada cualquier centro y como Araujo confirmó tras el partido, fue algo que no estaba ensayado. "La verdad que no lo entrenamos. Tenemos a ‘Geri’ que es alto, quizás no lo remata él pero si arrastra para que otro remate".