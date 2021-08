Piqué sufre una elongación en el sóleo de la pierna izquierda y no estará ante el Getafe: Koeman, con la defensa en cuadro

El Barça no sacó ni buenas sensaciones de San Mamés ni buenas noticias. Lo peor no fue la del empate, sino la lesión de Gerard Piqué. Alrededor del minuto 30 el central pedía el cambio porque no podía continuar en el terreno de juego del que se marchó renqueante. Tras someterse a varias pruebas el club ha informado que sufre una elongación en el sóleo de la pierna izquierda.