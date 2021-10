Piqué e Ibai Llanos hablan de su nuevo proyecto tras el Mundial de Globos

Arbeloa, el fichaje de Vinicius, el plan de Fernando Alonso y el Clásico del Camp Nou

“Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta tras el 2-6”

Gerard Pique e Ibai Llanos tuvieron una charla tras el éxito del Mundial de Globos y ya están preparando un nuevo proyecto para los próximos meses. El jugador del Barcelona reconoció que tiene muchas ganas de sentir de nuevo lo que es un Clásico con público, que habló con Vinicius antes de fichar por el Madrid y le reconoció que estaba hecho con el Barcelona. Piqué, con Ibai, en estado puro, y hasta tuvieron tiempo de hablar de la polémica Mauro Icardi – Wanda Nara.

Ninguno de los dos pasa desapercibido, y juntos mucho menos. Ibai Llanos y Gerard Piqué se conectaron a un directo de Twitch a una semana del Clásico y repasaron toda la actualidad deportiva y la que no es deportiva. El jugador del Barcelona le enseñó unas cuantas camisetas de las que ha conseguido a lo largo de su carrera deportiva y tuvieron tiempo de bromear con la de Icardi en el PSG.

Pero su conversación se centró en el Clásico y la rivalidad que existe entre el Real Madrid y el Barcelona. Piqué tiene muchas ganas de volver a sentir un Clásico con público en la grada y este domingo a las 16.15 volverá a llenarse la grada del Camp Nou. Ibai Llanos es aficionado del Real Madrid y vacilaron con el fichaje de Vinicius y con lo que pasó tras el 2-6 del Bernabéu.

“El Clásico es especial. Adaptas el día entero. Se para el país. No hay mejor sensación que volver a tener las 90.000 personas del campo. Hacer un Clásico a puerta cerrada fue muy triste. El domingo ya no tenemos restricciones y jugar con toda la afición... Este año está la afición más que nunca con nosotros. Estando con nosotros podemos llegar a ser imparables. Seguir estando porque os necesitamos más que nunca. Es un placer y más en un partido como el del domingo”, animó el jugador del Barcelona a los aficionados culés.

Aunque uno de los nombres de la charla fue la confesión de Pique sobre Vinicius:“¿Sabes que estuvo a punto de venir al Barça? No, a Vinicius le ofrecieron el doble. Yo hablé con él personalmente antes de ir al Madrid y en la llamada el tío me reconoció que estaba hecho por el Barça. Estaba hecho. No me acuerdo como fue. Era para recibirlo en el vestuario. Estaba hecho ya. Llegó el Madrid en el último segundo y le ofreció todo”, apuntó el defensa del Barça al streamer.

Piqué, sobre Arbeloa: "No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga que soy amigo de quién no soy amigo? No pasa nada, es la realidad"

“Si pierdes y tienes un mal día al día siguiente no montes una fiesta, pero la gente tiene que entender que tenemos una vida. Hay una anécdota muy buena de un jugador del Madrid del día de 2-6 pero no la voy a decir. Hubo un jugador del Madrid que salió de fiesta esa noche. Hubo uno del Barça que salió y se lo encontró. No te va a sorprender”, dijo Piqué a Ibai en Twitch.

La polémica con Arbeloa y las novatadas en el United

Pero no solo habló de Vinicius y el Clásico. También tuvieron tiempo para hablar del plan de Fernando Alonso para ser campeón de la F1 en 2022 y las novatadas en los vestuarios y cómo han cambiado con el paso de los años.

“Hay mucha coña y pagan los más jóvenes a pesar de que Jordi Alba está en todas. Yo suelo estar en casi todas. El nivel de bromas ha bajado mucho. En el United era un espectáculo. Rooney, Evra, Ferdinand... Es una mariconada ahora. Le deshinchas una rueda del coche o le cortas los pantalones largos. Lo que de verdad molaba era el humor negro inglés y es bestial. Si hacemos las 24 horas os lo cuento”, bromeó sobre las novatadas en los equipos de fútbol.

Hasta salió a relucir la polémica que hubo con Arbeloa: “No fuimos amigos nunca, éramos conocidos. ¿Qué quieres que diga que soy amigo de quién no soy amigo? No pasa nada, es la realidad. ¿Qué quieres que diga que éramos amigos? La gente puede analizar lo que quieras. En la palabra conocido no hay nada que analizar”, dijo Piqué.