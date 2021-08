Leo Messi debutaba este domingo con el PSG ante el Reims. Pese a lo histórico del partido, Mbappé eclipsó al argentino, no solo por su doblete, sino por los rumores de fichaje por el Real Madrid. Gerard Piqué , que estuvo analizando el encuentro junto a Ibai Llanos , quiso dar su opinión sobre si el delantero francés vestirá o no la camiseta blanca esta temporada.

No es la primera vez que Gerard Piqué elogia a Florentino Pérez y es que en los últimos meses, el central azulgrana ha destacado las labores como presidente del que él considera como 'Tito Floren' . "Tito Floren, estratégicamente siempre ha sido ... y lo demostró con el movimiento de Luis Figo . Me dolió, pero es así. Puedes esperar de todo de Tito Floren", relató Gerard Piqué a Ibai Llanos.

"A mi me huele que si Mbappé se va, Nasser no le va a dejar irse si no tiene atado a alguien. Nuestro amigo Nasser va a estar ahí garantizando que va a haber estrellas en la liga francesa", argumentó el capitán del FC Barcelona en el Twitch de Ibai.