Piqué da la cara tras caer ante el Real Madrid: "Jugando así vamos a empezar a pelear por los títulos"

"Ha sido un partido muy entretenido para el espectador, hemos competido muy bien, pero al final no hemos ganado. No es el resultado que esperábamos. Perder contra el Real Madrid duele , pero estamos más cerca de ganar, estamos compitiendo y más cerca de darle la vuelta", señaló en Movistar.

"El único pero es que no hemos ganado. A nivel de juego hemos estado muy bien, hemos tomado muchos riesgos. Al final ellos se han llevado la semifinal en una contra en la que no hemos sido capaces de volver. Me voy muy orgulloso del equipo. Jugando así vamos a empezar a ganar y a pelear por los títulos", añadió.