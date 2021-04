Piqué se reunió con Ceferín antes de la polémica con la Superliga y Laporta se unió al postre

La relación Laporta - Ceferín

“Todos tienen que asumir las consecuencias de lo que hicieron y no podemos fingir que no pasó nada. No puedes hacer algo así y simplemente decir: "Me han castigado porque todos me odian". No tienen problemas por nadie más que por ellos mismos. No está bien lo que hicieron y veremos en los próximos días lo que tenemos que hacer”, dijo el presidente de la UEFA sobre los clubes que siguen en la Superliga.