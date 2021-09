Piqué carga contra Bartomeu: "¿El peor presidente del Barcelona? Debe de estar ahí"

Gerard Piqué fue entrevistado en directo en el programa de radio 'La Sotana'

El capitán azulgrana no se olvida de la mala gestión de Bartomeu

Piqué ha salido en defensa de su compañero Umtiti

Gerard Piqué ha concedido una entrevista a los compañeros de 'La Sotana' donde ha repasado la actualidad deportiva del Barcelona. El central azulgrana se ha acordado de Josep María Bartomeu, el que fuera presidente del Barça hasta hace menos de un año, y el principal causante de la fuerte crisis económica y deportiva que atraviesa el club catalán. Una charla que fue interrumpida por una videollamada por error de Shakira.

"Si ha sido el peor no estoy capacitado para decirlo, de los que yo he vivido, debe estar ahí. Messi, yo, todos tenemos culpa de la situación actual, pero es evidente que el club no ha ido en los últimos años hacia donde queríamos todos los culés. Ahora estoy esperanzado e ilusionado. Los próximos 5 o 10 años serán muy buenos para el Barça", afirma Gerard Piqué en la entrevista.

El capitán del Barcelona también habló de los motivos por los que no suele conceder entrevistas a los medios tradicionales: "¿Por qué haces una entrevista? Cuando eres joven, porque quieres notoriedad, que te conozcan o porque quieres lanzar un mensaje. Ni lo busco ni lo necesito ya. Ahora hago lo que me divierte. Lo que me sale de los huevos".

Piqué sigue dando motivos: "El futbolista va a la entrevista pensando por dónde me saldrán, que me preguntarán, qué titular me sacarán... De la otra manera, no hay intermediarios. Decides tu de lo que hablas y de lo que no. Hay gente que dice que es una mamada y no es periodismo... Pero bueno, la gente lo consume. A la gente le gusta. Es entretenimiento. Me mola más esto que el mal rollo."

Piqué se sincera sobre sus primeros años como futbolista del Barcelona

Además, el defensa catalán se sinceró respecto a sus primeros años en el club culé. "Si en el año del debut, que salía más que el sol, me dicen que a los 34 años seguiría jugando en el Barça, no habría dado un duro", confesó. "Si la gente supiera un cinco por ciento de lo que hice en ese primer año, me habrían dicho de todo", bromeó.