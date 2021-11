Raúl de Tomás raja contra el árbitro del derbi: "El penalti a Memphis es de chiste"

Como todos los partidos de estas categorías, la polémica no podía faltar en el Barça - Espanyol . Sobre el 46 Cabrera se iba al suelo para despejar un balón que llevaba Memphis Depay y del Cerro Grande pitaba penalti. No para todos esta jugada fue tan clara como para el colegiado ya que algunos como Raúl de Tomás fue un despeje del defensor limpio.

“Desde el campo el penalti me parece de chiste. Puede ser que le barra, pero primero toca el balón. No veo ninguna intención de hacerle penalti y sin ver la repetición no me parece penalti”, explicó el delantero del Espanyol sobre el césped.