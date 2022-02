Pedri ilusiona en el Barça de Xavi Hernández: "Me recuerda a Andrés Iniesta"

El que tiene claro el nivel de Pedri es Xavi Hernández. El técnico culé no escatimó en elogios para el canario, al que comparó con Andrés Iniesta. "En cuanto a talento no he visto a nivel mundial un jugador como Pedri, lo digo con total sinceridad. Me recuerda a Andrés Iniesta, salvando las distancias porque aún tiene 19 años", señaló el entrenador de Terrasa.