El Oviedo-Sporting no para de calentarse: la afición visitante no viajará y los sportinguistas echan humo

El entrenamiento de hoy en Mareo el equipo estuvo respaldado por varios cientos de aficionados, lo que para Gallego "da ese plus de energía" y esa sensación de que "somos muy grandes y unidos somos poderosos". El técnico rechazó que haya motivación extra en este partido porque no concibe a su equipo "jugando ante cualquier rival sin tomárselo al límite de sus posibilidades".

Tras incidir en que "personalmente la motivación es del cien por cien ", agradeció las muestras de ánimo que le dan por la calle, lo que le indica "lo importante que es este partido para nuestra gente". "Apoyamos cien por cien la decisión de las peñas y del club de no acudir al partido y aunque no los vamos a ver sabemos que estarán allí", manifestó Gallego, quien dirigiéndose a los aficionados reiteró "que sepan que los tendremos muy presentes".

Gallego reconoció que el Oviedo es "un rival muy sólido al que es muy difícil hacerle ocasiones" porque "crece desde la defensa y arriba tiene mucho talento". "Que haya doce jugadores nuevos no me dice nada, lo que miro es en que nivel están y están compitiendo muy bien", añadió sobre el equipo carbayón.

Preguntado por si ficharía a algún jugador del Oviedo, Gallego manifestó que no porque considera que ya tiene "a los mejores" . Sin embargo, matizó que ello "no quiere decir que no tengan grandes jugadores y que marquen la diferencia, como por ejemplo Borja Bastón, que es un jugador de Primera división".

Gallego dijo que en partidos como este "hay que tirar mucho de corazón" pero precisó que "todo depende de la cabeza", de forma que "son dos cosas que tienen que ir unidas". El técnico reconoció que "las bajas hacen perder potencial y en este caso hay que buscar soluciones porque no hay jugadores para sustituirlos por sus características". "Es algo que nos condiciona, la competición no para, no me voy a quejar pero es obvio que nos perjudica", manifestó.