Ousmane Dembelé podrá firmar por el equipo que quiera en un mes. El francés sigue dando largas a la oferta de renovación del Barcelona y su agente no concreta nada sobre el futuro del extremo galo. Xavi Hernández ha elogiado a Dembelé en público y ha apostado por su renovación, pero la firma no llega y si no renueva habrá que ver cuál es la decisión del técnico, ¿dejará de jugar?