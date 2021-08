La operación salida del Barça se atasca: Umtiti se niega a salir

El Barça ya se empieza a hace a la idea de que Umtiti no va a salir este verano

El jugador ya ha rechazado a varios propuestas porque no quiere irse a cualquier club

El FC Barcelona ha puesto a varios jugadores en el escaparate, pero de momento la rampa de salida está atascada. Uno de los principales objetivos del club es deshacerse del Umtiti. El central lleva varias temporadas sin tener presencia y ya no cuenta para Koeman. Con el problema de la masa salarial que el francés saliera era un alivio, pero esto no llega.

Las continuas lesiones le han relegado al banco y su técnico ya le ha avisado de que si se queda no va a tener sitio y va a ocupar la grada. Esto hace que apenas lleguen ofertas para el central y el club ya empieza a ver que se va a quedar otro año más. Las propuestas que le han ofrecido no las ha aceptado ya que no quiere ir a cualquier equipo.

El neerlandés ha sido claro y ya sabe que en el once no tiene hueco, pero tampoco de segunda línea. A pesar de eso, él considera que es muy válido y que todavía puede aportar, pero lo cierto es que su rodilla no está respondiendo. Desde su entorno no piensa lo mismo y creen que su mejoría es mayúscula.

Él considera que todavía tiene opciones de pelear por el puesto y así lo va a hacer, según ha informado Sique Rodríguez en El Larguero. El Barça ya sabía que su salida era difícil y no les ha pillado del todo por sorpresa que no vaya a dejar al equipo este verano. Su contrato no expira hasta el 2023 y su principal intención es cumplir hasta el último día.

Las ofertas rechazadas

Según el diario Sport, el zaguero ya habría rechazado ofertas del Niza, el Mónaco o la Roma. El Barça está abierto a escuchar cualquier propuesta, pero el jugador no es tan receptivo por lo que la cosa se complica.