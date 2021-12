Ómicron se ceba con el deporte: se extiende la plaga de positivos en la vuelta al trabajo

El Real Madrid, con once contagiados tras sumar ayer los casos de Sergio Llull, Jeffery Taylor y Carlos Alocén, tuvo que pedir el aplazamiento del encuentro de la Euroliga ante el Fenerbache el próximo jueves; el Bilbao Basket notificó cinco positivos -dos jugadores y tres en el cuerpo técnico- y el Obradoiro uno.

Con la baja confirmada de Rafa Nadal, que anunció su contagio hace ocho días, el torneo espera todavía la presencia del número uno del mundo, Novak Djokovic. La competición exige a los jugadores estar vacunados y el serbio, que no jugará la Copa ATP por equipos días antes también en Sydney, no ha confirmado aún si está vacunado o no.