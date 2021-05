El Manchester City se entromete en la renovación de Ramos: dos años de contrato y uno más en Nueva York

Sergio Ramos está a un mes de dejar de ser jugador del Real Madrid. El todavía capitán y el conjunto blanco no se ponen de acuerdo y ahora mismo, el defensa sevillano no vestirá la camiseta blanca la próxima temporada. Desde el entorno del ex del Sevilla están contemplando otras opciones y según publican los compañeros del diario AS, el Manchester City tiene una suculenta propuesta que ofrecerle.