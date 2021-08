Odegaard se queda sin dorsal y el Madrid podría buscarle una salida

Odegaard no llevará el 21 en el Real Madrid . El noruego se ha quedado sin dorsal y podría ser una declaración de intenciones del equipo blanco, que podría buscarle una salida antes de que acabe el verano. Rodrygo lucirá en su camiseta el número que ha llevado el centrocampista en la pretemporada y si el brasileño tiene minutos ante el Alavés, Odegaard tendrá que elegir otro dorsal si se queda en el Madrid.

Al Madrid no le importaría hacer caja con Odegaard, como publica el diario AS, y una pista podría ser que no tiene número para el primer partido de Liga. El noruego quiere tener minutos y cree que por lo que ha vivido en pretemporada, seguiría sin tener continuidad en el Real Madrid.