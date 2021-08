Ancelotti cierra la puerta de salida a Odegaard y Ceballos por la lesión de Kroos

Martin Odegaard y Dani Ceballos van a tener muy difícil salir del Real Madrid este verano. La lesión de Toni Kroos ha cerrado la puerta de salida de los dos centrocampistas porque Carlo Ancelotti no quiere que le pase como Zidane el pasado curso, y quedarse corto de efectivos en el centro del campo. La pubalgia del alemán dará más oportunidad en las primeras jornadas de Liga y Odegaard y Ceballos quieren minutos.

El tiempo de baja de Toni Kroos no se conoce, pero el alemán no estará en el debut liguero ante el Alavés. El alemán quiere empezar la temporada al 100% y su ausencia dará la oportunidad a otros jugadores en el medio del campo. Ancelotti no quiere que le pase como a Zidane la temporada pasada y su intención es la de tener un centro del campo amplio, con el que pueda tener muchas alternativas.