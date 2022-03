Pablo Torre, el 'nuevo Pedri' que recibe todos los halagos de Xavi Hernández: "Es talento natural"

El jugador también fue tentado por el Real Madrid, algo en lo que el entrenador no quiso entrar. "Esto es una pregunta para el chico. Le hemos explicado el proyecto, que tenemos un fútbol basado en el talento. Es un jugador perfil Barça. Le expliqué el modelo, las circunstancias. Teníamos interés y el chico ha decidido, no sé las ofertas que ha tenido. Hemos sido cercanos a él y a la familia. Él ha tomado la decisión. Yo le he explicado lo que se va a encontrar si fichaba por nosotros. He sido honesto porque no estoy aquí para engañar a nadie", añadió el técnico azulgrana.