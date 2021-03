Este periodo se recuerda con un gran éxito futbolístico, con él en el mando ganó el equipo 12 títulos entre los que cosechó el famoso ‘ sextete ’. Los comienzos en esa ocasión fueron duros y no consiguió ningún trofeo en el primer año de mandato. No todo fue de color de rosa y ser presidente del FC Barcelona te pone en el foco, él fue un dirigente muy controvertido y protagonizó polémicas y frases para la historia.

Las polémicas más sonadas de Laporta

Esto no sería ni lo primero ni lo último. En plena crisis del Barça en el año 2008, se celebró el tradicional encuentro mundial de peñas y ahí dejó una de las frases que pasaría a la historia. “Al loro, que no estamos tan mal”, decía en ese momento el presidente. La gestión de Rikjaard estaba siendo cuestionada y les mandó un dardo a los aficionados. “Hipócritas que dicen que son del Barça y no lo son, pero sino no los leería ni escucharía nadie”, vehemencia y claridad es algo que nunca le ha faltado a Laporta.