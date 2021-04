El Barcelona pide a Neymar que espere para renovar con el PSG y Laporta prepara algo 'gordo' para verano

El Barcelona sabe que tiene que hacer un proyecto atractivo para convencer a Messi de seguir en el Camp Nou. El equipo azulgrana está en la situación económica más complicada de los últimos años y no podría afrontar un traspaso de una gran cantidad, pero aún no así no descarta el fichaje de Neymar. El PSG le ha hecho una oferta que considera irrechazable a Messi y el brasileño habría congelado su renovación con el club francés a la espera de ver qué sucede con el argentino.