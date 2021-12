El Atleti no pasa por su mejor racha de resultados y ya lleva tres derrotas seguidas en Liga. A esto hay que sumarle una crisis que se ha desatado entre Luis Suárez y Simeone. El uruguayo no está siendo indiscutible en la delantera y eso empieza a cansar al jugador. El Cholo decidió hacer un cambio en el 57 para sustituir a su delantero y a este no le gustó nada.