Monchi, 'Rey Baltasar' en la cabalgata: "Es una locura ser Rey Mago en Sevilla"

La cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla es toda una tradición y este 5 de enero no faltará Monchi. El directo deportivo del Sevilla será el encargado de hacer de Rey Baltasar. Monchi habló, en Deportes Cuatro, de lo que supone la responsabilidad de participar en cabalgata y se mostró muy orgulloso de poder estar un año más. Esta noche en Sevilla no hay colores, ni rojiblancos ni verdiblancos. Hoy no mandan ni Sevilla ni Betis, mandan los Reyes Magos.