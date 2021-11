La llegada de Xavi Hernández al Barcelona entra en su fase decisiva . La directiva blaugrana, sin el presidente Joan Laporta pero con Yuste y Alemany a la cabeza, está intentando desbloquear el fichaje en Doha. El entrenador ha pedido públicamente salir del Al-Sadd pero las condiciones aún no están claras.

“Creo que el Barça deberá afrontar la penalización, que son según mi información, unos diez millones de euros. La primera reunión, la cena, lo que hizo es salvar un poco la situación. Pero el hecho de que no viniera el presidente del Barça no ha sido la mejor respuesta por parte del club culé. Creo que, al final, si el club catalán pone algo de dinero se podrá hacer, porque el jeque quiere ayudar a Xavi y al Barça. Está dispuesto a perdonar algo, pero no todo” ha matizado ‘Qatari’.