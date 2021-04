Modric da el paso y acepta rebajarse el sueldo para continuar en el Real Madrid

La economía del fútbol se ha tambaleado y uno de sus principales azotes ha sido el coronavirus y la ausencia de público en los estadios. Los clubes se han visto obligados a apretarse el cinturón y a aplicar rebaja en los salarios para que las cuentas cuadres. El año pasado ya se hizo y esta temporada el Madrid es uno de ellos que lo va a volver a hacer. Ya no solo a lo largo del pago de los sueldos sino que en las renovaciones y por contrato se va poner esto por escrito como es el caso de Luka Modric.

El croata va a seguir en el club blanco y aunque todavía no se ha hecho oficial está todo acordado como así lo adelanta MARCA. En dicha renovación el jugador ya tiene estipulado que se bajará su sueldo y ha accedido a ello para continuar en el Real Madrid.

No habrá primas en caso de ganar algún título

Como viene siendo habitual, cuando el equipo blanco gana algún trofeo, el club les premia con una prima extra, pero esto es algo que desde que empezó la pandemia no se ha producido. En las altas esferas blancas piensan que si están proponiendo bajar el sueldo no es lógico que luego les den un dinero extra cuando no sobra en el club.