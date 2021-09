Ronald Koeman está sentenciado y su adiós al banquillo del Barcelona solo depende de la búsqueda de su relevo. Joan Laporta, tras otra debacle en Champions, ha acelerado a fondo para cerrar al nuevo entrenador . El despedido de Koeman supondrá unos 12 millones de euros y la debilidad caja económica culé no deja prácticamente margen para ‘comprar’ un sustituto.

Eso supone disponer de menos de 4 millones de euros para cerrar al nuevo entrenador. Andrea Pirlo, sin equipo desde su salida de la Juventus , gana enteros ante la dificultad de cerrar con la Federación belga a Roberto Martínez. Xavi Hernández sigue en las quinielas pero no acaba de encajarle a Laporta.

El coste del finiquito de Koeman contaría en esta campaña y el posible ahorro del salario del entrenador despedido no afectaría a no ser que sea una salida acordada con el técnico, ya que en caso de que haya un conflicto judicial laboral la norma no permite que el club saque una ventaja de ello.