El mundo del deporte recuerda a Michael Robinson en el primer aniversario de su muerte: "Sigues caminando con nosotros"

El exdelantero anunció en diciembre de 2018 que padecía un cáncer con metástasis. "El 30 de octubre tenía un bulto en mi axila. Cuando me lo sacaron me dieron una noticia tremenda: 'Michael, tienes cáncer, uno malo que no tiene cura'. De lo demás no me acuerdo, porque pensaba que era una pesadilla, que no era de verdad", señaló, dejando claro que no se rendiría.