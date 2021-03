Messi no tomará una decisión sobre su futuro hasta final de temporada: Barcelona, City y PSG tendrán que esperar

Messi no decidirá dónde jugará a partir de junio hasta el final de la temporada. El argentino no se va a precipitar con la decisión y quiere tomar una decisión meditada. Las elecciones en el Barcelona no van a marcar el futuro de Leo Messi, y hasta que no se decidan todos los títulos, no habrá una decisión final. Barcelona, Manchester City o PSG tendrán que esperar aún para saber qué camino elige el de Rosario.