Messi ya está en Barcelona, aunque tiene su futuro en el aire y de momento no se puede incorporar con el equipo

De momento se desconoce qué pasará con el capitán del Barça ya que no es jugador de plantilla en la actualidad y de por medio está el tema del límite salarial que el club azulgrana se pasa, y por mucho, y la La Liga no está dispuesta a perdonarle nada. La institución culé ahora mismo no podría disputar la competición liguera ni con Messi ni con los nuevos fichajes que ha hecho este verano hasta que los salarios se ajusten a las peticiones.