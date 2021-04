Leo Messi no se va a pronunciar sobre su futuro hasta que acabe la temporada. La decisión de en qué equipo jugará a partir de verano aún no está tomada, aunque la prioridad del argentino es la de sentarse con Joan Laporta para llegar a un acuerdo y renovar con el Barcelona. Messi no escuchará ninguna oferta hasta que vea al presidente culé, aunque el PSG ya le ha hecho una propuesta por si decide cambiar de aires en dos meses.