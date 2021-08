Messi desconfiaba del proyecto deportivo del Barcelona y se lo hizo saber a Laporta

Leo Messi no volverá a vestir la camiseta del FC Barcelona. Es la noticia de las últimas horas no solo en Can Barça, sino en el mundo entero. El crack argentino no ha renovado su actual contrato y en los próximos días firmará por Manchester City o PSG. Aunque el conjunto azulgrana alude motivos económicos y estructurales, lo cierto es que también habría aspectos deportivos en esta negativa del argentino a firmar.